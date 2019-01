14 Kandidaten bietet Tauchas CDU zur Stadtratswahl am 26. Mai an. Sechs der neun aktuellen Stadträte treten nicht mehr an. Das ist das Ergebnis der jüngsten Wahl in der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes. Der Riss, der seit 2015 Fraktion und Ortsverband voneinander entfernte, konnte seither nie mehr ganz geschlossen werden.