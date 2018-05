Taucha

Aufräumarbeiten nach einem Frontalzusammenstoß auf der B 87 bei Taucha: Am Mittwoch wollte gegen 16.30 Uhr ein 61-jähriger Golf-Variant-Fahrer zwischen Pönitzer Dreieck und Cradefelder Straße zum Überholen ansetzen. Dabei übersah er laut Polizei einen aus Taucha entgegenkommenden Renault Captur mit einem 60-jährigen Fahrer. Beide Fahrzeuge stießen ungebremst zusammen. Die Fahrer wurden schwer verletzt, aber ansprechbar ins Krankenhaus gebracht

Die Freiwillige Feuerwehr klemmte die Batterien ab und stellte den Brandschutz her. Im Anschluss sicherte der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig Spuren zur Untersuchung der Unfallursache. Die B 87 war bis gegen 19 Uhr voll gesperrt, was für teils chaotische Verkehrsverhältnisse in und um Taucha sorgte.

Von -art