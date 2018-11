DRK baut in Taucha Wohnquartier für Demenz-Patienten

Taucha Investition - DRK baut in Taucha Wohnquartier für Demenz-Patienten Taucha trennt sich nach Stadtratsbeschluss von einem Grundstück an der Sommerfelder Straße. CDU-Stadtrat Jens Bruske stimmte allerdings nicht mit ab. Er hatte Befangenheit angemeldet und war vom Ratstisch in die Reihen der Besucher gewechselt. Kein Wunder, denn der 51-Jährige ist quasi der Vertreter des Kaufinteressenten.

Auf dieser Brachfläche an der Sommerfelder Straße in Taucha will das Deutsche Rote Kreuz investieren. Quelle: Olaf Barth