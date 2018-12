Taucha

Zu den Merkwitzer Traditionen gehört seit 16 Jahren der Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft (IG) Merkwitz und seit elf Jahren auch das Weihnachtsmärchen, das die Märchengruppe der IG jedes Jahr einstudiert. Da aber zum Weihnachtsfest auch viel Heimlichkeit gehört, wird der Märchentitel immer bis zuletzt geheim gehalten. Diesmal muss wohl, im Gegensatz zu manch anderen Jahren, der Buschfunk versagt haben, denn Kinder und auch Erwachsene tippten auf den „Froschkönig“, wohl in die Irre geführt von ein paar Fröschen, die als Requisiten an einer Badesee-Kulisse saßen.

Seit Oktober traf sich die elfköpfige Truppe im vereinseigenen „Merkwitzer Stübchen“ zur wöchentlichen Probe für das Märchen „Der gestiefelte Kater“ von den Gebrüdern Grimm, zu der in diesem Jahr erstmals Anke Dietz Regie führte. Alle hofften, dass der Regen ausbleibt, denn „einen Plan B haben wir nicht. Dann ziehen wir das eben durch“, sagte Elke Stück, die Märchenerzählerin. Doch sie hatten Glück und der Kater in Gestalt von Constanze Halling konnte seinem Herrn, dem armen Müllersohn ( Anton Kolbig), mit allerlei Tricks den Weg zum Grafen und schließlich zum Schwiegersohn des Königs ebnen. Mit gekonnten Theatereffekten wie Nebel, Blitz und Donner verwandelte sich der reiche Zauberer ( Emely Reimann) in einen Elefanten ( Corinna Preiß) und dann zur Maus, „besser als dass die ‘Ehrlich-Brothers‘ machen“, wie die Märchenerzählerin zur Freude der Zuschauer fand. Auch das Publikum spielte ordentlich mit und bestätigte dem König ( Nick Wachsmuth) lautstark im Chor, dass die Ländereien angeblich dem Grafen ( Anton Kolbig in einer Doppelrolle) gehören. Der so genasführte König gab daraufhin unter dem Beifall der Besucher dem „reichen Grafen“ die Prinzessin ( Celine Dennerlein) zur Frau.

Nach dem Märchen verteilte der Weihnachtsmann Geschenke und bei selbstgebackenem Kuchen, Glühwein und Bratwurst zu unschlagbar günstigen Preisen und zu den Klängen des Posaunenchores der evangelischen Kirchgemeinde Hohenheida ließen es sich die Besucher gut gehen.

Von Reinhard Rädler