Taucha

Die Parthe fließt auf ihrem rund 57 Kilometer langen Weg von der Quelle im Glastener Forst bis in die Weiße Elster nahe des Leipziger Zoos durch viele Ortschaften. Das gibt Naturschützer Bernd Hoffmann die Möglichkeit, im Partheland immer wieder neue Themen für seine beliebten Kalender zu finden. In der 29. Auflage für das Jahr 2019 geht es um das „Museale Partheland“.

Tankstellen- und Lazarettmuseum

Auf den zwölf Monatsblättern stellt der Autor nicht nur Museen vor, sondern auch geologische Blicke in die Vergangenheit und Vereine, die Brauchtumspflege betreiben. Hoffmann lässt die Bilder sprechen, erklärt nur in knappen Bildunterschriften, was zu sehen ist. So ist der Juni der Gruppe der Tauchaer Mandanindianer gewidmet und der August dem Oldtimertreffen in Ammelshain. Der Kalender macht zugleich neugierig auf interessante Ausflugsziele wie zum Beispiel das Anglermuseum in Engelsdorf, das Tankstellenmuseum in Borsdorf, das Sanitäts- und Lazarettmuseum in Seifertshain oder das Turmuhrenmuseum in Naunhof.

Heimatverein ist der Herausgeber

Der Heimatverein Taucha ist der Herausgeber des Kalenders und hatte ihn schon beim Stadtfest an seinem Stand liegen. Unterstützt wird das Ganze wieder von Nabu-Mitglied Steffen Zschämisch, der mit seiner Firma „Kopier- und Bindewerkstatt Zschämisch“ für Druck und Herstellung sorgt. Gegen eine Schutzgebühr von acht Euro können Interessenten den Kalender beim Verein oder auch in der Tauchaer Buchhandlung Leselaune im Schusterhaus erwerben.

Von Olaf Barth