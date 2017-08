De 28. Parthe-Kalender ist da

Taucha. Es ist der inzwischen 28. Parthe-Kalender, für den Naturschützer Bernd Hoffmann mit der Kamera unterwegs war, in Archiven stöberte und Notizen anfertigte. Die begehrten Monatsblätter stehen jedes Jahr unter einem besonderen Thema. Waren es 2017 die Parthebrücken, widmet sich der neue Kalender den Parthedörfern mit ihren Ausflugsorten im Vergleich zwischen früher und heute. Dafür hatte Hoffmann viele sehenswerte historische Aufnahmen und Postkarten aufgetrieben mit den Ansichten zahlreicher Einkehrstätten. „Besonders für Arbeiter- und Bürgerfamilien mit weniger dicken Geldbeuteln galten die Parthedörfer außerhalb der damals noch engen Stadt Leipzig als beliebte Ausflugsorte“, erklärte Hoffmann. Gerade auch die, die zu Fuß, mit dem Rad oder mit der Straßenbahn erreichbar waren. Der 74-Jährige hatte sich unter anderem in Leipzig, Taucha, Plaußig und Borsdorf auf die Spuren der ehemaligen Ziele begeben. Von den auf alten Postkarten abgebildeten 23 Ausflugslokalen gibt es aktuell noch fünf.

Während Hoffmann der Autor dieser Kalender ist und bereits Ideen für 25 weitere hat, fungiert der Heimatverein Taucha wieder als Herausgeber. Unterstützt wird das Ganze von Nabu-Mitglied Steffen Zschämisch, der mit seiner Firma „Kopier- und Bindewerkstatt Zschämisch“ für Druck und Herstellung sorgt. Sein Kollege und Grafiker Jürgen Auge zeichnet für das Layout des Kalenders verantwortlich.

Für eine Schutzgebühr in Höhe von sieben Euro kann der Kalender über Bernd Hoffmann, den Heimatverein oder unter anderem in der Tauchaer Buchhandlung Leselaune sowie in der Bäckerei Volz in Portitz erworben werden.



Von Olaf Barth