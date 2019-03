Taucha

„Die jeweilige Dorf-Geschichte muss festgehalten und weitererzählt werden“, meinte deshalb die Leiterin des Städtischen Museums, Ricarda Döring. Diese Idee soll mit dieser Sonderausstellung unter dem Titel „Nachbarn“ den Tauchaern, ihren Gästen und allen Geschichtsinteressierten anschaulich nähergebracht werden. Diesen Gedanken unterstützen die Dorfgemeinschaft Dewitz, der Ortsbeirat Pönitz, die Ortsgemeinschaft Seegeritz und die IG Sehlis, indem sie mit Fotos, Karten, Chroniken und historischen Gegenständen die kleine Ausstellung mitgestalteten.

Dabei konnte auf Originaldokumente und/oder Aufzeichnungen von Historikern und Hobby-Chronisten zurückgegriffen werden. In Seegeritz klafft aber ein Lücke, denn wie Monika Thalheim von der Ortsgemeinschaft weiß, hatte die inzwischen verstorbene Marianne Mosler (genannt „Momo“) eine Ortschronik geführt. „Vielleicht kann uns jemand den Kontakt zu ihrer Tochter Gerlinde Thal vermitteln, die möglicherweise diese Chronik noch haben könnte“, bittet Thalheim um Mithilfe (Infos an: 034298 35961 oder E-Mail: thalheim.sgrz@t-online.de).

Nachbarschaftsthema Parthebrücke

Mit berufstypischen Exponaten aus der Zeit ihres Ur-Ur-Großvaters erinnert Manja Freiberg an den Schmiedemeister von Pönitz, Otto Freiberg, der um 1880 sogar orthopädischer Hufeisenschmied war. Fridtjof Erbs von der IG Sehlis wollte die Beteiligung seines Dorfes nicht allein nur an der Historie des Ortes festmachen, sondern ganz im Sinne des Ausstellungsgedankens auch „Brücken zu den Nachbarn schlagen“. Die Geschichte der 1978 abgerissenen Sehliser Parthebrücke und die Bestrebungen, sie wieder herzurichten, sei auch ein „Nachbarschaftsthema“, denn auch kurze Wege brächten die Nachbarn untereinander näher, so Erbs.

Ausgehend von der eigenen Geschichte, die es in Dewitz aufzuarbeiten und zu bewahren gelte, schlug Reinhard Mütze vom „DewitzerDorfLeben“ vor, einen Arbeitskreis „Regional- und Heimatgeschichte“ aus Fach- und Amateurhistorikern zu bilden. Unter der Moderation des Städtischen Museums könne man sich über die bereits vorhandenen historischen Publikationen oder Sammlungen hinaus auch über weitere Themen der regionalen Dorfgeschichte austauschen und neue Projekte entwickeln. „Das wäre sachsenweit beispielhaft. Fördermittel sind nicht nötig – nur der Wille zur Zusammenarbeit“, so Mütze.

Besuch der Ortsteile lohnenswert

„Diese Ausstellung will zeigen, wie sich das dörfliche Leben, der Charakter und die Atmosphäre der Ortsteile entwickelt haben und was es dort Interessantes zu sehen gibt. Gute Gründe, für alteingesessene Tauchaer und auch Neubürger, die Ortsteile einmal unter diesem Gesichtspunkt zu besuchen und dabei miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP).

Zuletzt hatte sich das Museum dem Freundeskreis Chadrac-Espaly und der 60-jährigen Geschichte der Mandan-Indianer gewidmet. Die nun neue Sonderausstellung ist bis Ende September montags und donnerstags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, sowie dienstags und freitags 13 bis 18 Uhr geöffnet. Andere Termine sind nach Absprache unter Telefon 034298 14806 möglich. Der Eintritt ist frei.

Von Reinhard Rädler