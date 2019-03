Taucha

Die Buchmesse sorgte nicht nur für geistige Kost, sondern ließ zur Verdauung des Gelesenen hin und wieder auch Leib und Magen nicht zu kurz kommen. Dieses sehr bekömmliche Menü gab es zum Beispiel am Samstagabend in Taucha: Nach der Messe-Premiere seines Buches „Die besten Rezepte aus Thüringen“ hatten Herbert Frauenberger und der Leipziger „ Buchverlag für die Frau“ zu einer Kochshow in das Kochstudio von „Küchen Weidner“ nach Taucha eingeladen.

Auf unterhaltsam Weise nahm der Thüringer Spitzenkoch – der auch schon den japanischen Kaiser und die dänische Königin bekochte – seine Gäste erst einmal mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise in das grüne Herz Deutschlands. Der gebürtige Thüringer stellte ihnen dabei sein neuestes Buch vor, in dem er auf 96 Seiten die regionalen Besonderheiten der Ess- und Kochgewohnheiten seiner Landsleute beschrieben und mit 59 typischen Rezepten verdeutlicht hat.

„ Thüringen - klein aber kulinarisch oho!“

Der kulinarische Atlas seiner Heimat weicht von der geografischen Aufteilung allerdings etwas ab, denn der Autor hat ihn nach der Herkunft der regionalen Spezialitäten aufgeteilt. So findet also auch die Erklärung über die Herkunft des „Harzer Rollers“ in einem thüringer Rezeptbuch seinen Platz, weil Teile des Harzvorlandes, neben Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, auch zu Thüringen gehören. Dass Thüringer Klöße, Rostbrätel und Bratwurst typisch für Thüringen sind, will Frauenberger gar nicht leugnen, doch es gibt zahlreiche bekannte und unbekannte Rezepte, die es nur in seiner schönen Heimat gibt und die deshalb genauso dazugehören und schon gar nicht vergessen werden.

„ Thüringen - klein aber kulinarisch oho!“ lautet wohl auch deshalb nicht von ungefähr die Überschrift zum Vorwort seiner Rezeptsammlung. „Aber Vorsicht! Die thüringer Küche ist sehr fleischlastig“, warnt der 66-Jährige. „Vegetarier haben bei uns schlechte Karten“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Matjestatar mit Apfel und Dill

Und, wie um das auch zu unterstreichen, hatte der Küchenmeister da etwas vorbereitet: Als „Gruß aus der Küche“ stand Kochkäse auf dem Tisch. Zum Auftakt gab es dann einen Matjestatar mit Apfel und Dill. Es folgte eine Spargelsuppe mit Bärlauch und Bratwurstscheiben. Dann wurde es deftig durch eine Schäferpfanne mit Porree und Wachtelbohnen, Rot(kohl)wickel mit Wildfleisch sowie einem Braumeistersteak. Zum Abschluss wurde „Ruhlaer Kirschentüschel“ gereicht, ein Dessert aus in Milch eingeweichten altbackenen Brötchen, Eigelb, geriebenen Haselnüssen und Kirschen mit Vanillesoße.

Ehefrau Christine ging dem Küchenmeister beim Service zur Hand. „Ich bin zuhause für die Hausmannskost zuständig, koche oft nach sächsischer Art“, erzählte die gebürtige Bornaerin. „Es gibt aber schon Unterschiede zu seiner Küche, denn zum Linseneintopf gehört bei mir Blutwurst, mein Mann mag es mit Gemüse“ verriet sie. Rezepte wurden auch unter den Gästen des Abends diskutiert. Als der Thüringer Koch von der Besonderheit des auf Mergelboden gewachsenen Spargels aus dem Hainich bei Bad Langensalza erzählte, riet die Tauchaerin Simone Pusch, die Stangen auch mal mit Olivenöl zu beträufeln und mit Reibekäse zu bestreuen, statt mit Sauce Hollandaise zu servieren.

Das Wetter bestimmt die Küche

Vier Bücher hat Herbert Frauenberger schon beim „ Buchverlag für die Frau“ herausgebracht. Neben seinem neuesten Werk gibt es einen Küchen-Knigge, „Ostdeutsche Gerichte mit Geschichte(n) und die „Wetterküche“. Letzteres erschien schon in 4. Auflage und entstand gemeinsam mit der MDR-Wetterfee Michaela Koschak. Aus Sicht des Küchenprofis beeinflusst das Wetter die Arbeit in der Küche entscheidend. „Unser Essverhalten ist im Sommer anders als im Winter und da ich auf regionale Küche mit frischen Zutaten schwöre, bestimmt die Jahreszeit auch, was auf den Tisch kommt. Insofern ist auch der Zusammenhang zur Wetterküche gegeben“, erklärt er den Erfolg seines Bestsellers.

Von Reinhard Rädler