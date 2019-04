Taucha

Gleich über drei Bebauungspläne wurde am Donnerstagabend in der Sitzung des Tauchaer Stadtrates abgestimmt. Dabei ging es um deren Offenlegung, Billigung oder frühzeitige Beteiligung. Der dafür geleistete Kraftakt des Ressorts wurde von SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling mit Dank und lobenden Worten bedacht, dem sich die anderen Abgeordneten am Ratstisch mit beifälligem Klopfen anschlossen. Der Fachbereich Bauwesen stand auch aus noch einem anderen Grund im Mittelpunkt.

Doch zunächst ging es um den Bebauungsplan „ Gartenstadt“. Gemeint ist das einstige Gelände des „Kombinates Industrielle Mast“ (Kim) an der Eilenburger Straße. Auf 8,5 Hektar Fläche soll ein Wohngebiet mit bis zu 120 Wohneinheiten entstehen. Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser oder auch verkettete Bauten mit bis zu 50 Meter Länge sind möglich, erläuterte Fachbereichsleiterin Barbara Stein. Außer der bereits in einem Extra-Verfahren auf den Weg gebrachten neuen Kita soll hier ein Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von bis zu maximal 1700 Quadratmetern angesiedelt werden.

Weitere Ausführungen machte Stein zu den B-Plänen „Partheblick“ an der Wurzner Straße für bis zu 35 Wohneinheiten sowie „Bogumilspark“ neben der B 87, wo unter anderem neben mehrgeschossigem Wohnungsbau eine Kita mit 120 Plätzen entsteht. Eine Einzelhandelseinrichtung (höchstwahrscheinlich Aldi) mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche und Parkdeck über dem Flachbau ist ebenso geplant. Alle drei B-Pläne erhielten mehrheitlich die Zustimmung der Stadträte und werden vom 13. Mai bis zum 17. Juni öffentlich ausgelegt.

Nun ergriff Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) das Wort, erneut ging es um den Fachbereich Bauwesen. Meier leitete die Wahl eines neuen Bereichsleiters ein. Mit Zustimmung aller Räte fand eine offene Abstimmung statt. Im Vorfeld hatte sich unter Beteiligung des Fachbereichs, des Personalrates und der Fraktionen im mehrstufigen Auswahlverfahren aus einer Vielzahl qualifizierter Bewerber ein Kandidat herauskristallisiert, der nun alle Stimmen erhielt: Helge Zacharias.

Der 43-Jährige lebt seit zehn Jahren in Taucha und arbeitet seit Juli 2017 im Rathaus im Sachbereich Tief- und Wasserbau sowie Verkehrsplanung. „Ich bin ledig und habe keine Kinder, also viel Zeit für die Arbeit“, sagte Zacharias lächelnd. Ursprünglich stammt er aus dem Havelland im Brandenburgischen und arbeitete zunächst in einem Leipziger Ingenieurbüro sowie beim Freistaat Sachsen. „Ich habe mich in Taucha verliebt, fühle mich als Tauchaer und bin froh, hier jetzt arbeiten zu dürfen. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bisher hat es viel Spaß gemacht“, sagte der ab Dezember neue Fachbereichsleiter.

Von Olaf Barth