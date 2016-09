Taucha. Schwer zu tragen hatten laut Polizei unbekannte Diebe, die in der Otto-Schmidt-Straße in einen Gartenbaumarkt eingebrochen waren. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit vom Samstagabend zum Montag. Gegen 11 Uhr wurde da der Einbruch festgestellt, informierte die Polizei. Erst weit nach Schließzeit hätten die Täter das Objekt heimgesucht, hätten aus einem Zaun Latten herausgerissen und zehn Propangas-Flaschen entwendet. Angaben zum entstandenen Schaden machte die Polizei nicht.

Von lvz