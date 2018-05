Taucha

Das Geburtsdatum des Schweizers ist jährlich der Anlass, den Begründer der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung mit dem Weltrotkreuztag zu ehren. Dabei fanden am 8. Mai vielerorts Aktionen des DRK statt. „Unter dem Motto ,Das DRK gibt einen aus’ haben wir zum Beispiel auf dem Rathausplatz in Schkeuditz ab 6.30 Uhr Kaffee ausgeschenkt und Rot-Kreuz-Plätzchen an Passanten und Autofahrer verteilt.

An dem Tag wollen wir mal nicht um Blut- oder andere Spenden bitten, sondern selbst etwas abgeben“, erklärte Vorstand Jens Bruske vom DRK-Kreisverband Leipzig-Land. Die Plätzchen waren vom Hort „Haus der Elemente“ gebacken worden. Mit fünf Mitarbeitern der Zwenkauer Verwaltung war Bruske für die Aktion nach Schkeuditz, später auch nach Markkleeberg gefahren. „Die Aktion ist sehr gut angekommen, viele Autofahrer haben sich gefreut“, sagte der 50-Jährige.

In Taucha feierten am Dienstag Mitarbeiter der Seniorenwohnanlage am Markt, des Altenpflegeheimes Veitsberg sowie des Jugendclubs gemeinsam mit Bewohnern in der Einrichtung am Markt den Weltrotkreuztag. Dazu gab es einen kleinen Vortrag, ehe zum Kaffee die mit einem roten Kreuz versehene Torte angeschnitten wurde. Gebacken hatte sie im Jugendclub Bufdi Max König (18) mit seine beiden Helfern Liam und Tom.

Im Hof des Wohnhauses konnten sich Besucher über die Wirksamkeit von Kräutern informieren. Dazu hatten Mitarbeiter um Verwaltungsleiterin Claudia Hiemann und Pflegedienstleiterin Jessica Busch verschiedene Kräuter zum Anschauen und Anfassen bereitgestellt und notiert, wofür sie verwendet werden können. „Damit wollen wir auch an den Grundgedanken unseres Gründers erinnern. Ihm und den anderen standen damals ja vor allem die Naturheilmittel zur Verfügung“, erklärte Busch.

Von Olaf Barth