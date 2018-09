Taucha

Ohne Gegenstimmen und ohne Diskussion gaben am Donnerstagabend Tauchas Stadträte grünes Licht für eine neue Elternbeitragssatzung. Dem voran gegangen waren Beratungen in den nichtöffentlichen Ausschüssen, in denen die Verwaltung die Betriebskostenabrechnungen für die Kindereinrichtungen vorgestellt hatte. Die Personal- und Sachkosten seien gestiegen, was auch mit dem geänderten Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten zu tun hat, erklärte Andreas Windhövel. Der Leiter des Fachbereiches Innere Verwaltung führte aus, dass dadurch der jetzige Elternbeitrag bei 20,17 Prozent und damit nur noch knapp über der Mindestbeitragsgrenze von 20 Prozent liege. Diese Grenze werde im Sächsischen Kindertagesstättengesetz genannt. Die Höchstgrenze für Elternbeiträge ist dort für Krippen mit 23 Prozent der Personal- und Sachkosten sowie bei Kindergärten und Horten mit 30 Prozent festgelegt.

Gestiegene Betriebskosten

In Taucha steigen nun zum Beispiel in der Neun-Stunden-Betreuung für das jeweils 1. Kind die Monatsbeiträge ab 1. Januar 2019 so: In der Krippe von 199,98 auf 213,15 Euro, was einem mittleren Beitragswert von 21,5 Prozent entspricht. Im Kindergarten steigt der Monatsbeitrag von 120,40 auf 128,88 Euro. Das sind 26 Prozent der Kosten. Im Hort werden für die Fünf-Stunden-Betreuung des 1. Kindes statt 70,39 dann 75,45 Euro (28 Prozent) berechnet. Für ein zweites und drittes Kind sinken die Elternbeiträge in allen Einrichtungen gleichermaßen jeweils um 40 beziehungsweise um 80 Prozent. Für ein viertes Kind würde nichts mehr berechnet werden. Mit den jetzt beschlossenen „moderaten Beitragsanpassungen“ soll laut Beschlussvorlage erreicht werden, dass die Elternbeiträge auch in den kommenden Jahren im mittleren Beitragsbereich liegen.

Doch nicht nur wegen neuer Elternbeiträge, die zuletzt 2015 angehoben worden waren, stand gleich eine komplett neue Satzung zur Debatte. Darüber hinaus gab es auch Vorschläge des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, nach dessen Ansicht Tauchas Satzung stark von der Mustersatzung abweiche. Außerdem galt es, einige gesetzliche Änderungen einzuarbeiten. „Bei dieser Anzahl von Änderungen war eine neue Satzung zweckmäßig“, erklärte Windhövel. In der könnten alle Änderungen übersichtlich eingearbeitet werden.

Verschiedene Projekte in Planung

Auch im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Kinderbetreuung. Wie bereits berichtet, reicht dafür die Kapazität an Plätzen in Taucha nicht mehr aus. Zwar stehen in neun Kindereinrichtungen, bei Tagesmüttern sowie in einer Leipziger Einrichtung insgesamt 1366 Betreuungsplätze zur Verfügung, doch sie reichen nicht. Wie zuletzt gegenüber der LVZ bestätigt wurde, gibt es bereits eine Warteliste. Als Gründe dafür werden die aktuelle Entwicklung der Bevölkerungszahl, vor allem der Zuzug von jungen Familien, und die steigende Geburtenrate genannt. Deshalb plant die Stadt nicht nur einen Kita-Neubau an der Eilenburger Straße sowie einen Anbau an der „Grashüpfer“-Kita, sondern auch ein drittes Objekt, um künftig ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung zu haben. Das dritte Objekt bezieht sich auf den Ausbau der Kita „St. Moritz“ von derzeit 106 auf circa 160 Plätze. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Diakonie, die laut Bürgermeister Tobias Meier (FDP) über die Pläne informiert ist.

Mietvertrag verlängert

Um in den Genuss von avisierten 340 000 Euro Fördermitteln des Landkreises Nordsachsen zu kommen, muss die langfristige Nutzung der Immobilie als Kita sichergestellt sein. Auch deshalb beschlossen die Stadträte, den zwischen der Stadt Taucha und der städtischen GBV als Grundstückseigentümer bestehenden Mietvertrag zu erweitern und zu verlängern. Die GBV werde dann auch auf ihrem Grundstück die Investition zum Ausbau der Kita vornehmen.

Das Geld vom Landratsamt stamme aus dem Vorhaben einer anderen Gemeinde, die von ihren Plänen zurückgetreten sei und die dafür vorgesehenen 680 000 Euro Fördermittel nicht genutzt hatte. Diese Summe wird nun je zur Hälfte für Projekte in Taucha und Schkeuditz genutzt, weil in diesen beiden nordsächsischen Städten der Handlungsdruck am größten ist, informierte Meier.

