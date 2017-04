Taucha. Gleich zweimal versuchten am Dienstagvormittag unbekannte Anruferinnen bei älteren Herren in Taucha an größere Geldsummen zu gelangen: Eine Frau gab sich am Telefon als die Nichte aus, die Geldprobleme habe und Hilfe benötige. Sie bat um 35.000 Euro. Der 81-Jährige erklärte, er habe kein Geld. Beim zweiten Fall kündigte eine Anruferin ihren Besuch bei einem 82-jährigen Tauchaer an, um Geld abzuholen. Dazu kam es aber nicht. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.

Von lvz