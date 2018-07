Seit dem letzten LVZ-Rundgang im Januar hat sich einiges auf der Großbaustelle der Deutschen Bahn in Taucha getan. Sowohl der Trogbau in der Portitzer Straße als auch die neue S- und Regionalbahn-Station neben dem alten Bahnhof nehmen deutliche Konturen an. Das neue Gleis 1 soll am Montag, den 30. Juli in Betrieb genommen werden.