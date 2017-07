Taucha. In Taucha haben Unbekannte erneut zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag von den Dächern der Zuchtanlage auf der Eilenburger Straße fast 150 Solarmodule geklaut.

Wie die Polizei mittelte, geht sie von mindestens zwei Tätern aus. Ein einzelner Täter könne einen derart umfangreichen Diebstahl in einer Nacht nicht stemmen. Sie hatten 156 Solarmodule vom Dach eines der Ställe demontiert, acht davon ließen sie vor dem Stall zurück. Mit den anderen verschwanden sie. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.

Schon am Mittwoch vergangener Woche hatten Diebe den Geflügelzüchter heimgesucht. Damals klauten die Täter bereits 300 der Solaranlagen von den Flachdächern des Betriebs und verursachten so einen Schaden von 48.000 Euro. Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist bisher unklar. Die Kripo ermittelt nun wegen schweren Diebstahls in alle Richtungen.

vm