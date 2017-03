Taucha. Rund jeweils 1500 Stiefmütterchen und Hornveilchen hat Gärtnerin Silke Schulz vom Tauchaer Bauhof in Beete und Blumenkästen der Stadt verteilt. Hinzu kamen einige Tulpen, Vergissmeinnicht und Primeln. Ob wie zuletzt in der Schloßstraße, am Markt oder in der Leipziger Straße – pünktlich zu den ersten wärmeren Frühlingstagen präsentiert sich die Parthestadt mit buntem Blumenschmuck. „Das sieht wirklich gut aus“, freute sich wieder spontan ein Passant über die Blütenpracht. Im Vorjahr erreichten die LVZ Dankesschreiben mit der Bitte, „der Gärtnerin vom Bauhof“ ein dickes Lob für ihre engagierte und gekonnte Arbeit für ein schönes Taucha auszurichten – ist hiermit gern geschehen.

Auch an der Straßenbahnendstelle hatte die 49-jährige mit ihrem Fachwissen Hand angelegt, was sich auch in diesem Jahr wieder sehr ansehnlich auszahlt. Doch zuständig für Pflege und Betreuung dieser Fläche ist jetzt nicht mehr der Bauhof, sondern der für Parkanlagen zuständige Sachbereich im Rathaus. Alle anderen Beete und Kästen werden von Schulz weiter betreut. Ihre Kollegen hatten in diesem Jahr einige Beeteinfassungen repariert.

Von Olaf Barth