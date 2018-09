Taucha

„Das ist aber schön, dass unsere Graffiti nicht übersprüht sind“, freut sich Rothe mit Blick auf ihre frühere Wirkungsstätte. Der Jugendclub grenzt an die Festwiese an der Wurzner Straße, wo die 34-Jährige eine neue Veranstaltung in Taucha auf die Beine stellen will. Erstmals soll es am kommenden Sonnabend einen Hunde-Herbst-Basar geben. Von 10 bis 17 Uhr lädt die studierte Sportwissenschaftlerin und Sozialpädagogin alle am Thema „Hund“ Interessierten zu circa 20 Ständen für Accessoires und Zubehör sowie zu zahlreichen Mitmachaktionen ein. Sie selbst werde mit verschiedenen Übungen ein Fitnesstraining für Hundehalter und deren Tiere anbieten. „Lenny“, Rothes siebenjähriger Husky-Australian-Shepherd-Mischling macht jedenfalls einen äußerst fitten Eindruck.

Infos über Hundegesundheit

Außerdem wird ein Hindernis-Parcours aufgebaut und es Vorführungen der DLRG-Rettungshundestaffel geben. Fachleute beraten zu Themen wie „Reisen mit Hund“ oder „Hundegesundheit“. Eine Tombola für den guten Zweck und ein Kuchenbasar vom Jugendclub und dem DRK-Wohnheim am Markt gehören ebenfalls zum Programm. Die Erlöse kommen dem Jugendclub, dem Wohnheim und dem Leipziger Verein „Bunte Hund“ zugute. Der Jugendclub stellt an dem Tag seine Toiletten zur Verfügung Die Festwiese wird an dem Tag eingezäunt, der Eintritt kostet für Erwachsene zwei, sowie für Kinder ab 13 Jahren und jeden Hund ein Euro. Hundebesitzer müssen für ihre Tiere per Impfpass eine gültige Tollwutschutzimpfung nachweisen können.

„In Görlitz, Chemnitz oder Zwickau hatte ich erlebt, dass es für solche Märkte oder Basare eine Nachfrage gibt, so kam die Idee für diesen Herbstmarkt“, sagt die gebürtige Erzgebirglerin. Seit über drei Jahren lebt sie in Leipzig und arbeitet jetzt dort in einem Jugendclub mit. Nebenberuflich agiert sie als selbstständige Trainerin im Fitnessbereich.

Von Olaf Barth