Taucha

Wenn jetzt die „gemeindlichen Vollzugsbediensteten“ in Taucha unterwegs sind, dann haben sie auf ihrer einheitlichen Kleidung einen neuen Aufnäher am Ärmel: „Stadt Taucha Polizeibehörde“ steht darauf. Als Mitarbeiter des dafür zuständigen städtischen Fachbereiches schauen sie nach Recht und Ordnung, kontrollieren den ruhenden Verkehr und zeigen damit Präsenz in der Stadt. Und das künftig auch stärker als in den vergangenen Jahren.

Kontrollen im Zweischichtsystem

Wie berichtet, wurde der Fachbereich mit drei neuen Kollegen verstärkt, sodass nun vier Männer und eine Frau abwechselnd im Zweischichtsystem von 6 Uhr morgens bis in die späten Abendstunden in Taucha unterwegs sein können. Mit dieser Personalaufstockung ist es nun möglich, informierte die Stadt, auch am Wochenende Kontrollgänge durchführen zu können. Die Ausstattung der Mitarbeiter sei an jener in der Stadt Zwickau angelehnt.

Um das Thema „Sicherheit“ auch im Namen des zuständigen Fachbereiches als Schwerpunkt sichtbar zu machen, wurde das Ressort umbenannt. Statt wie bisher „Fachbereich Ordnung und Soziales“ heißt es nun „Öffentliche Sicherheit und Soziales“. Das Thema „Ordnung“ bleibe auch mit dem neuen Namen präsent, versicherte das Rathaus. In den nächsten Wochen soll dann auch das bestellte Fahrzeug mit der Aufschrift „Polizeibehörde“ vorgestellt werden.

Von Olaf Barth