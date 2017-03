Taucha. Dichter Qualm drang am Freitag kurz nach acht Uhr aus den Fenstern einer Wohnung in der Tauchaer Thomas-Mann-Straße 29. Der Mieter kam gerade nach Hause und schlug sofort Alarm. Binnen kurzem waren die Freiwilligen Feuerwehren Taucha mit 15 Kameraden und drei Fahrzeugen sowie die Eilenburger FFw mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. „Wir haben auch gleich die schnelle Einsatzgruppe des Arbeiter-Samariter-Bundes verständigt, die dann mit ihrem Sanitätszug anrückten. Denn es mussten 15 Bewohner des Hauses evakuiert werden“, berichtete Einsatzleiter Cliff Winkler. Auch die Polizei rückte an. Vor allem die älteren Bewohner wurden in die Oberschule gefahren und dort versorgt. Nach circa zwei Stunden konnten sie wieder zurück.

In der Zwischenzeit hatten die Einsatzkräfte den in der Küche des Mieters ausgebrochenen Brand gelöscht und das Haus gelüftet. „Die Brandursache war offenbar der eingeschaltete Herd. Ein danebenstehender Schrank hatte Feuer gefangen, das sich dann in der Küche ausbreitet“, ist sich Tauchas Feuerwehrchef angesichts der vorgefundenen Umstände schon recht sicher. Der Anwohner habe sich aber nach eigener Aussage früh nichts gekocht. Er könnte aber in dem schmalen Küchengang versehentlich mit dem Krückstock an den Drehknopf des Herdes angestoßen sein, wird vermutet. Der Betroffene erhielt nun eine Ersatzwohnung, da sein Quartier erst einmal nicht mehr bewohnbar ist. Verletzte habe es bei dem Brand nicht gegeben. Der Einsatz der Feuerwehr wurde über Pager und ohne Sirenenalarm ausgelöst. „Das war ein ,Mittelbrand’, die Sirenen in Taucha werden nur noch bei einem ,Großbrand’ aktiviert“, erklärte der Wehrleiter.



Von Olaf Barth