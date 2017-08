Freestyle-Mountainbike-Tour kommt in die Parthestadt

Fliegende Räder in Taucha

Der „Dirtjam“ der Tauchaer „Mimo Trails“ am Sonnabend war erstmals Bestandteil des Veranstaltungskalenders der „Deutschen Freestyle Mountainbike Tour“. Einzige Station in Ostdeutschland auf dieser Tour war Taucha. 15 Stationen gibt es in dieser Saison.