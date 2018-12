Taucha

Zweifache Premiere beimTauchaer „Rassegeflügelzuchtverein Ornis 1891 e.V.“ (RGZV): Zum ersten Mal fand die Rassegeflügelausstellung „ Ornis Schau“ in der Mehrzweckhalle statt und für Thomas Schade, der seit April den Verein führt, war es die erste Ortsschau unter seiner Verantwortung. Er möchte natürlich die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers, dem Ehrenpräsidenten des RGZV, Bernd Dietrich, genauso engagiert fortsetzen.

Logistisch wurde es gleich eine große Herausforderung für sein Team. Seit dem 23. Dezember mussten erst einmal zwei Drittel der Mehrzweckhalle zum Schutz des Parketts mit Folie ausgelegt und die Käfige für etwa 400 Hühner, Tauben, Wassergeflügel und einige Exoten aufgebaut werden. „Am 30. Dezember musste aber die Halle bis 16 Uhr schon wieder geräumt sein, denn am nächsten Tag steigt hier die Silvesterparty“, zeigte sich der Vereinschef dennoch gelassen. Bevor am Freitagnachmittag die Türen für das Publikum geöffnet wurden, waren schon ab 6 Uhr sieben Preisrichter am Werk, um die Tiere der 43 Züchter nach Farbe, Aussehen, Aufbau des Gefieders und dem allgemeinen Zustand sowie rassespezifischen Standards zu bewerten. 97 Punkte können als höchstmöglicher Wert für die Vergabe der Zucht- und Ehrenpreise erreicht werden. Warum nicht 100 Punkte? "In der Natur gibt es auch keine hundertprozentig perfekte Rasse", das wissen auch die Züchter. Die Höchstpunktzahl „vorzüglich“ von den exakt 387 bewerteten Tieren erreichten zehn Aussteller, 25 Züchter erzielten mit „hervorragend“ und 96 Punkten, das zweitbeste Ergebnis.

Bürgermeister Tobis Meier ( FDP) zählte zu den ersten Besuchern. „Das ist mein letzter offizieller Termin des Jahres 2018“, sagte er und verabschiedete sich in den Silvesterurlaub, nicht ohne vorher den Organisatoren für diese Schau zu danken: „Der RGZV zählt zu den ältesten Vereinen unserer Stadt. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung auch mit dazu beiträgt, dass sich Nachwuchs für die Rassegeflügelzucht interessiert“. Das Quiz für die Kinder rund um Wissenswertes über die Geflügelrassen sei eine gute Idee, das Interesse zu wecken. In der Tat sah man viele Kinder mit einem Fragebogen in der Hand auf der Suche nach Antworten durch die Gänge huschen, denn da waren Hinweise zu finden. Strahlend durfte die achtjährige Charlotta aus Paunsdorf einen kleinen Preis in Empfang nehmen, denn sie hatte alle zehn Fragen richtig beantwortet.

„Wir waren mit dem Aussteller- und Besucherinteresse und den sehr guten Bedingungen in der Halle äußerst zufrieden. Da können wir optimistisch nach vorn blicken“, so das Resümee vom Vereinsvorsitzenden Schade. Der nächste Ausstellungstermin in der Tauchaer Mehrzweckhalle steht deshalb vom 27. bis 30. Dezember 2019 schon fest. Dann richtet der Verein die Schau des Kreisverbandes aus.

Von Reinhard Rädler