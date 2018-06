Nordsachsen

Der Landkreis will den Ehrenamtlichen 100.000 Euro in diesem Jahr bereitstellen. Der Kreistag hat dazu am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss gefasst. Mit dem Geld sollen Strukturen gestärkt werden. Zudem sollen auch neue Ehrenamts-Aktivitäten ins Leben gerufen und besonders aktive Personen und Vereine gewürdigt werden.

Wo geht das Geld hin?

Besonders profitieren würden die Jugendfeuerwehren, die bei der Mitgliederwerbung, Tag der offenen Tür oder Jugendzeltlager eine Förderung erhalten. Dana Purschwitz, die Vorsitzendes des Kreisfeuerwehrverbandes Delitzsch, begrüßt die Initiative: „Das finden wir als Feuerwehrverband natürlich gut. Immer her mit dem Geld.“ Es sei sinnvoll investiert, erklärte sie am Rande der Kreistagssitzung in Torgau. Aber auch der Pflegeelternverein, die Verkehrswacht und Selbsthilfegruppen sowie Fördervereine und Landfraueninitiativen stehen im Fokus.

Kein Geld fürs Hauptamt

Zur Finanzierung hauptamtlicher Strukturen, so Landrat Kai Emanuel (parteilos), sei das Geld indes nicht gedacht. Die Vergabe nimmt das Landratsamt vor und werde unbürokratisch erfolgen. „Wir planen kein formelles Verfahren, sonst kommen wir hier nicht vorwärts.“ Kreisrat Peter Streubel (Die Linke) übte indes Kritik: „In Euphorie brauchen wir hier nicht ausfallen“, erklärte er. Das Geld sei „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Außerdem werde das Ehrenamt immer mehr für die Erfüllung staatlicher Aufgaben benutzt. Dies sei eine falsche Entwicklung.

Die 100.000 Euro, die Nordsachsen nun zur Verfügung hat, kommen vom Freistaat. Laut Landrat Emanuel werde es auch 2019 ein Ehrenamtsbudget geben. Der Betrag soll dann sogar verdoppelt werden.

Von Nico Fliegner