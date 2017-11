Gemkow liest in Tauchaer Grundschule

Taucha. Zum bundesweiten Vorlesetag waren am Freitag vielerorts Prominente unterwegs, um Kindern vorzulesen. „Wisst ihr, wer unser Gast ist?“, fragte in der Tauchaer Grundschule „Am Park“ Direktorin Carola Kirsten die rund 100 Dritt- und Viertklässler. – „Der Premierminister“, war sich die zehnjährige Skadi sicher. Sebastian Gemkow schmunzelte und flugs war die Sache richtig gestellt. Sachsens Justizminister legte dann auch gleich los und las aus einem seiner Kindheits-Lieblingsbücher: „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner. „Für mich war es unglaublich spannend zu lesen, wie sich der aus armen Verhältnissen kommende Emil einfallsreich für seine Rechte einsetzt“, begründete der 38-jährige CDU-Politiker seine Buchauswahl. Auch zuhause lese er seinen Kindern vor: „Das ist extrem wichtig. Ich will sie und auch hier die Schüler für das Lesen begeistern.“ Und so hob und senkte er die Stimme, erntete auch manchen Lacher. Die Schüler selbst sind in zwei Wochen dran. Dann startet für sie der große Vorlesewettbewerb. Der Minister hat schon mal gezeigt, wie es gehen kann.

Eine weitere Lesung gab es in der Parthestadt mit Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Das Stadtoberhaupt war zu Gast in der Awo-Kita „Koboldkiste“ Am Dingstuhl und hatte das Buch „Geschichten für Kinder“ von Elizabeth Shaw mitgebracht. Auch hier machte dem jungen Publikum das Zuhören viel Spaß.





Von Olaf Barth