Tauchas Stadträte beraten am Donnerstag in ihrer öffentlichen August-Sitzung über zukunftsweisende Beschlüsse zur sozialen Infrastruktur. Neben dem Bau von zwei Kindertagesstätten geht es auch um die finanzielle Absicherung für die Erweiterung der Regenbogen-Grundschule. Besucher können die Abstimmungen ab 17 Uhr im Ratssaal in der Schloßstraße 13 live verfolgen.