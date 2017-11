Taucha. Sie nennen sich „Gestört aber geil“ (GAG) und brachten am Mittwoch ihre Fans im Geschwister-Scholl-Gymnasium zum Hüpfen und Mitsingen. Das DJ-Duo Nico Wendel und Marcel Stephan aus Erfurt gastierte im Rahmen einer Hitradio-RTL-Sachsen-Aktion an der Schule. Mehr als 800 Schüler, Lehrer und einige Eltern rockten mit.

Das Gymnasium hatte sich bei einem Online-Voting das Schulhof-Konzert gesichert. So wummerten ab 11.30 Uhr gut eine halbe Stunde lang die Tech- und Deep-House-Bässe des Duos über den Schulhof. Die Zwei haben eigenes Material, mischen aber auch Titel anderer Bands zu Remixen neu ab - so wie unter anderem „Denkmal“ von „Wir sind Helden“. Zu hören waren auch Hits wie „Unter meiner Haut“, „Pocahontas“ oder „Wohin willst Du“.

Zu den glücklichen Fans gehörte Dina Romanov mit ihrem „GAG-forever“-Schild und den Herzchen drauf. „Ob es uns gefällt? Meinen Sie die Frage ernst? Was denn sonst! Das ist die beste Hofpause ever“, jubelte die 15-Jährige aus der 9 c mit ihren begeisterten Klassenkameradinnen. „Respekt an Frau Danz, dass das hier heute möglich ist“, lobte Neuntklässlerin Leoni Bochnig. Schulleiterin Kristina Danz hatte sich derweil tanzend unter die Schüler gemischt.

Nach dem Konzert schrieb das GAG-Duo Autogramme und stand für unzählige Selfies mit ihren Fans bereit. „Taucha war auch geil, wir kommen gern wieder“, so das Fazit der zwei Thüringer DJs.

