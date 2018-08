Püntklich wie angekündigt hat die Deutsche Bahn am Montag „die erste Bauphase am Bahnhof Taucha erfolgreich abgeschlossen und die neuen Bahnanlagen in Betrieb genommen“, teilte das Unternehmen gestern mit. Um 4 Uhr sei das umgebaute Gleis 1 samt neuem Bahnsteig in Betrieb genommen worden.