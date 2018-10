Taucha

Eine Musikstunde der besonderen Art erlebten am Montag die Schüler der Jahrgangsstufe 9 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Taucha: Marius Hipper aus der 9a der Schule musizierte mit Wettbewerbs-Preisträgern sowie Musikern des MDR-Sinfonieorchesters vor seinen Mitschülern in der vollbesetzten Aula.

Der 14jährige spielt Querflöte und wurde Anfang des Jahres Preisträger beim renommierten Musikförderprojekt „Jugend musiziert“. Das öffnete ihm die Türen zum Jugend-Musik-Netzwerk des MDR „Clara“, wo er mit erfahrenen Ensemblemitgliedern des Sinfonieorchesters nicht nur gemeinsam proben kann, sondern auch mit ihnen zusammen bei Konzerten auftritt. So auch beim MDR-Musiksommer in Stollberg, wo er mit den Preisträgerinnen des Musikschulwettbewerbs „musik aus kommunen“, Marie und Florentine Lehnert, musizierte. Hier entstanden auch die Kontakte für das Konzert in Taucha. Natürlich waren die beiden Pianistinnen auch in der Parthestadt mit dabei.

„Wir wollen mit unseren Schulkonzerten im gesamten Sendegebiet junge Menschen für die klassische Musik begeistern, denn das sind unsere Konzertbesucher von morgen“, sagte Musikvermittler und -pädagoge Ekkehard Vogler, der das Netzwerk bei „MDR-Klassik“ betreut. Mit einer lockeren Moderation und Musikauswahl von einer Bach-Sonate bis hin zum „Saturday Night Waltz“ aus einem Cowboy-Ballett will man so das Interesse wecken.

Vor acht Jahren hat Marius Hipper mit der Musik angefangen. War es erst die Block-, ist es nun die Querflöte, mit der er täglich übt. Die Begeisterung für die klassische Musik hat er wohl von seinem Vater mitbekommen, denn der ist Oboist im Gewandhausorchester. „Rock und Pop höre ich mir auch an, aber spielen möchte ich sie nicht“, klang es beim Seegeritzer wenig euphorisch. Die Frage nach seinem Studienwunsch kannte nur eine Antwort: „Musik natürlich“.

Von Reinhard Rädler