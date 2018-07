Taucha

Weil es zu aufwendig und kostenintensiv war und sich dazu im Vergleich die Resonanz in Grenzen hielt, wurde der Tauchaer Nachwuchsband-Wettbewerb abgeschafft. Dieser hatte im Rahmen der Rocknacht einige Male stattgefunden. Um künftig aber mehr junges Publikum zur Rocknacht auf den Schlosshof zu locken, wollen sowohl der Schlossverein als Veranstalter als auch die Band „Four Roses“ als Organisatoren die Bühne jungen Musikern zur Verfügung stellen. „Wir müssen überlegen, ob wir zur Rocknacht vielleicht schon am Freitag auch wieder Nachwuchsbands zum Auftritt einladen und abends noch eine Techno-Party oder Disco dranhängen. Aber ob es wirklich so kommt, hängt noch von einigen Faktoren ab“, sagte Bassist Ingo Paul, der bei den „Rosen“ für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Ohne Fördermittel geht es nicht

Zum Beispiel sei man wegen der Kosten auf Fördermittel angewiesen. Ohne diese wären die für zwei Tage notwendigen Ausgaben für Bühne und Technik nicht zu stemmen. Die Zuschauerresonanz in diesem Jahr mache Mut, noch einmal so einen Schritt zu wagen. „Es kommen auch viele Gäste von außerhalb, übernachten in Taucha und kommen immer gern wieder“, freut sich Paul. Der Schritt hin zur Jugend war dieses Jahr schon im Programm. Doch die drei tschechischen Rockerinnen, alle um die 20 Jahre jung, konnten krankheitsbedingt nicht auftreten. So zogen „Four Roses“ und die Hannoveraner AC/DC-Frauenrocker von „Black/Rosie“ allein durch und rockten am Ende gemeinsam den letzten Song „Whole Lotta Rosie“.

Ullrich zieht positives Fazit

Jürgen Ullrich, der Vorsitzende des Schlossvereins beziffert die Zahl der Rocknacht-Besucher auf rund 900: „Wir waren zufriedener als im Vorjahr, weil wieder deutlich mehr Besucher kamen, auch Taucha war stärker vertreten als in den vergangenen Jahren.“ Positiv bewertete der 66-Jährige zudem, dass es keinerlei besondere Vorkommnisse gab und alles sehr diszipliniert ablief – trotz des Ausfalls einer Band. „Das Publikum zeigte vollstes Verständnis und honorierte den Dauereinsatz der beiden verbleibenden Bands. Nun wünschen wir uns für 2019 noch eine Handvoll Besucher mehr“, so Ullrich. Er bestätigte, dass zurzeit überlegt werde, ab kommendem Jahr eventuell wieder einen Bandcontest durchzuführen: „Wir fühlen uns wie die ,Four Roses’ der Nachwuchsförderung verbunden.“

Von Olaf Barth