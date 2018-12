Taucha

Alle Nischen, Fensterbänke und Kleinflächen in der Dewitzer Martin-Luther-Kirche sind zurzeit belegt. Schließlich brauchen 114 Krippen auch genügend Platz. Mit einer eindrucksvollen, wie interessanten Ausstellung wird hier die Weihnachtsgeschichte in der Darstellung der Völker der Welt gezeigt.

Nach einem vorweihnachtlichen Zusammensein bei Kaffee, Glühwein und Plätzchen im Pfarrhaus, wurde die Ausstellung mit einem gut besuchten Konzert des Leipziger Ensembles Cantamus eröffnet. Auch Tauchas ehemaliger Pfarrer Michael Gehre gehörte zu den Gästen.

Schwerpunkt liegt diesmal auf Krippen aus Afrika

Schon mehrfach hat Gemeindemitglied Katharina Klauer so eine Ausstellung organisiert, aber in diesem Jahr ist sie besonders groß geworden. Die Dewitzerin hat selbst eine große Sammlung, aber durch ihr Engagement im Verein „Arbeitskreis europäischer Jugendwoche“ in Burg Ludwigstein und durch Leihgaben aus ihrem Bekanntenkreis, konnte sie den Umfang diesmal beträchtlich erweitern und viele Exponate in ihre Heimatkirche holen.

Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den afrikanischen Ländern. 15 Krippen aus dem fernen Kontinent sind unter den Exponaten aus aller Herren Länder zu finden. „Es ist dabei faszinierend, wie unterschiedlich die Darstellungen der menschlichen Antlitze ausfallen“, staunte sie. „Da tragen viele europäische Gesichtszüge, es sind aber auch einige Schwarzafrikaner dabei. Auch die Bekleidung der Figuren ist oft landestypisch.“ Die unterschiedlichen Werkstoffe bei der Herstellung der Krippen sind thematisch in den Fensternischen zusammengestellt. Da findet man dann Darstellungen aus Holz, Metall, Glas, Wolle, Ton oder Speckstein.

Cola-Dosen und Patronenhülsendienen als Materialien

Sicher mehr als Souvenir gedacht sind Figuren, die aus Patronenhülsen hergestellt wurden. „Da hat man genommen, was gerade da war. Dem friedlichen Weihnachtsgedanken entspricht das bestimmt nicht“, fand die 53-Jährige. Es gibt sogar Darstellungen aus Cola-Dosen. Ihr Lieblingsstück ist allerdings eine Krippe aus Lappland mit dem für diesen Landstrich typischen Zelt. Zu wahren Hinguckern sind die geschnitzten Bilder aus Ebenholz und die gekonnte Verwendung natürlicher Materialien zu zählen, wie zum Beispiel die Anordnung geschnitzter Figuren aus Zebuhorn, angeordnet in einem hohlen Flaschenkürbis.

Waltraud Wugk und Renate Holle zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der Krippenausstellung. „Es wird einem hier so richtig bewusst, wie die Weihnachtsgeschichte in der Welt verbreitet wurde und immer noch wird“, meinten die beiden Frauen.

Die Ausstellung ist noch bis in den Januar hinein zu sehen – immer mittwochs und donnerstags ab 15 Uhr sowie am 24. Dezember ab 14.30 Uhr und am 26. Dezember ab 9.30 Uhr zu den Gottesdiensten.

Von Reinhard Rädler