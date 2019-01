Wohl kaum eine andere Werksansiedlung hat in der Mitte des 20. Jahrhundert in Taucha so viele Spuren hinterlassen, wie die der „Mitteldeutschen Motorenwerke GmbH Taucha“ – kurz Mimo genannt. Der etwa 80 Hektar große Industriestandort Am Veitsberg verdankte seine Existenz der düstersten Zeit der deutschen Geschichte. Ein Dokumentarfilm von Roger Liesaus widmet sich diesem Kapitel Industriegeschichte.