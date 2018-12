Taucha

Am Nachmittag des zweiten Adventssonntages wurde es kuschelig auf dem Hof der katholischen Pfarrgemeinde St. Anna in der Sommerfelder Straße. Die Glaubensbrüder und -schwestern hatten einen kleinen, aber feinen Adventsmarkt organisiert und viele Gemeindemitglieder und auch Gäste aus Nah und Fern waren mit ihren Familien gekommen.

„Wir machen das nun zum dritten Mal und es kommen jedes Jahr mehr Gäste“, freute sich Christine Wrobel, die die organisatorischen Fäden in der Hand hielt. „Wir haben hier zum einen den Markt als gemütlichen Treffpunkt geöffnet, aber auch die Türen unseres Gotteshauses stehen für die Besucher weit offen. Damit haben wir auch eine gute Gelegenheit, dass wir so den Standort unserer Kirche bekannter machen und Berührungsängste abbauen können“, so Markus Wrobel, der Sprecher des Pfarrgemeinderates. Dem Gebäude sähe man es auf den ersten Blick nicht an, dass sich in seinen Mauern die Pfarrei und das Gemeindezentrum befinden. Seit 2014 bildet die Pfarrgemeinde Taucha mit den Leipziger Stadtteilen Reudnitz, Engelsdorf und Schönefeld eine Verantwortungsgemeinschaft, der etwa 7300 Gemeindemitglieder angehören.

„ Glühwein vom glücklichen Glühen“

Die Besucher nutzten das Angebot an den zehn Verkaufs- und Imbissständen, an denen es Handgefertigtes und Kulinarisches gab, genossen einen „ Glühwein vom glücklichen Glühen“ oder ließen sich von Kräuterfee Antje Thiel aus Dewitz über die Wirkung von Kräutern aus dem Partheland beraten. Das gute Miteinander der Tauchaer Kirchgemeinden unterstrichen die Frauen vom „Interkulturellen Handarbeitskreis“ der evangelischen Kirchgemeinde St. Moritz mit einem Stand. „Die Strick- und Näharbeiten können gegen eine Spende erworben werden, die der Integration Geflüchteter dient, wie zum Beispiel der Finanzierung von Sprach- oder Schwimmkursen“, erklärte Susanne Pahl aus dem ehrenamtlichen Team. Neben dem Kennenlernen der Räumlichkeiten im Pfarrhaus für alle, gab es für die Kleinen zudem dort noch zwei Puppenspiele. Der Erlös aus dem Adventsmarkt kommt den Sternsingern zugute, die vom 4. bis 6. Januar wieder in Taucha unterwegs sein werden.

Von Reinhard Rädler