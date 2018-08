Taucha

Etwas mehr als einen Monat nach dem Richtfest wurde am Mittwoch in Taucha der Fördermittelbescheid für den Erweiterungsbau Haus II des Geschwister-Scholl-Gymnasiums übergeben. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) brachte das Dokument in die Parthestadt und übergab es feierlich Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos). Der Landkreis fungiert hier als Schulträger und ist damit auch der Bauherr. 2,2 Millionen Euro fließen nun als Fördermittel für den insgesamt rund drei Millionen Euro teuren Anbau.

Vier Seiten im Bescheid fehlen

Die Fördermittel stammen aus dem vom Freistaat aufgelegten Programm „Brücken in die Zukunft“. Allerdings hat der langjährige Kämmerer Emanuel beim genaueren Durchblättern festgestellt, dass im Bescheid vier Seiten fehlen, auch jene mit der Summe drauf. „Das muss ein Versehen sein, ich kümmere mich drum, nehme den Bescheid jetzt aber nicht zurück“, versprach Gemkow lachend, als ihm der Landrat aus Spaß die Mappe wieder in die Hand drücken wollte.

Zehn Räume für 280 Schüler

Baukoordinatorin Ines Mehnert aus dem Landratsamt leitete dann eine Führung durch das Gebäude. Nach dem Rundgang durch das noch im Innenausbau befindliche Haus zeigte sich Gemkow beeindruckt: „Hier entsteht ein moderner Schulbau, der eine der bisher zwei Außenstellen überflüssig macht. Man kann allen Beteiligten nur danken, die diese Herausforderung bisher meisterten und auch jetzt hier während der Bauphase den Schulbetrieb aufrecht erhalten.“ Die sechs zusätzlichen neuen Räume für dann insgesamt 280 Schüler sollen im März nächsten Jahres in Betrieb genommen werden. Bisher gibt es im Haus II vier Klassenräume.

Von Olaf Barth