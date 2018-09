In Tauchas Einzelhandelslandschaft kommt zunehmend Bewegung. Neben der Erweiterung der Lidl-Filiale an der B 87 und dem geplanten Supermarkt-Neubau an der Eilenburger Straße plant in der Portitzer Straße auch der dort etablierte Verbrauchermarkt einen radikalen Schnitt. Die Kaufland Stiftung & Co. KG will hier etwas ganz Modernes errichten.