Klanggewaltiges Geburtstags-Ensemble

Taucha. Mit einem Jubiläumskonzert feierte der Posaunenchor St. Moritz Taucha jüngst sein 80-jähriges Bestehen. Das zwölfköpfige Ensemble hatte sich mit rund 40 Gastmusikern vom Bläserquintett des Posaunenchores St. Nikolai Leipzig, dem Posaunenchor Zwenkau, den choreigenen Nachwuchsbläsern „St. Moritz-Brass-Kids“ sowie befreundeten Posaunchorbläsern aus Nah und Fern verstärkt.

Die Musiker boten den gut 200 Besuchern in der St. Moritz-Kirche unter der Leitung von Johannes Kronfeld aus Taucha und des Zwenkauers Hans-Martin Schlegel einen bunten musikalischen Blumenstrauß. Dabei spannte sich der Liederreigen von Johann Sebastian Bachs „Nun danket alle Gott“, über Reinhard Meys „Über den Wolken“ bis hin zu Richard Wagners Pilgerchor aus „Tannhäuser“, von Gospel, Blues über Ragtime bis zu sakralen Klängen. Und als Pfarrer Gottfried Edelmann den Bibelspruch „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat“ in seine Begrüßung einflocht, passte danach nichts Besseres dazu, als „Oh happy day“.

Seinen Glückwünschen und der Hochachtung vor der Leistung des Tauchaer Posaunenchores schloss sich auch Landesposaunenwart Jörg-Michael Schlegel an. Die Bläser seien wie eine Großfamilie, immerhin gebe es in Sachsen 450 Posaunenchöre. Das gute Klima und die Freude am Musizieren seien die Grundlage für einen festen Zusammenhalt und langjährige Treue. So konnte er von den Tauchaer Blechbläsern den 81-jährigen Gerhard Dettbarn die Ehrenurkunde der Sächsischen Posaunenmission für 65 Jahre und den 43-jährigen Enrico Lehnert die goldene Ehrennadel für 20 Jahre Zugehörigkeit zu einem Posaunenchor überreichen. Dettbarn gehört seit 1952 zu den Tauchaer Bläsern, spielt auch bei den „Tauchaer Musikanten“, Lehnert kommt aus Markranstädt, spielt seit seinem zwölften Lebensjahr Trompete und wohnt seit zehn Jahren in Taucha. „Musik gehört zu unserem Leben“, sagten beide übereinstimmend.

Im Verlauf des Abends ließ Kirchenvorstands-Vize Bernd Klauer in die Chronik des Tauchaer Posaunenchores blicken. Zu den vielen Höhepunkten der Tauchaer Bläser gehörte auch die Teilnahme am „Weltrekord“ eines Konzertes mit etwa 16 000 Blechbläsern beim Deutschen Evangelischen Posaunentag im Juni 2016 in Dresden. Klauer zeigte auch einen Zeitungsauschnitt der LVZ vom 9. Mai 1997, in dem das Jahr 1947 als das Gründungsjahr benannt wurde. Vielmehr handelte es sich hierbei um den 50. Jahrestag der Neugründung nach dem Krieg, das eigentliche Gründungsdatum beläuft sich auf September 1937, wie aus einem später aufgefundenen Original-Fragebogen zu ersehen war.

Jeden Dienstag treffen sich ab 19 Uhr die Mitglieder des Tauchaer Posaunenchores im Diakonat am Rudolf-Winkelmann-Platz zu den Proben. „Interessenten, vor allem junge Leute, sind immer willkommen, umso mehr Spaß macht es und um das Fortbestehen unseres Ensembles müssen wir uns dann auch keine Sorgen machen“, warb Kronfeld.

Zum Tauchaer Weihnachtsmarkt wird der Posaunenchor am 1. Dezember um 16 Uhr auf dem Markt und am 2. Dezember zur gleichen Uhrzeit auf dem Rittergutsschloss zu hören sein.

Von Reinhard Rädler