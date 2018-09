Mit Kunst, Musik, Andacht und Sport fand in einer gewohnt freundlichen und entspannten Atmosphäre am Wochenende in Sehlis das alljährliche Dorf- und Kirchweihfest statt. Das nunmehr schon 768., wie es in der Ankündigung von Interessengemeinschaft (IG) Sehlis und Kirchgemeinde hieß.