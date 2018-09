Schkeuditz/Taucha

Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag öffnen in Schkeuditz wieder zahlreiche Gebäude mit Geschichte für Besucher. So informierte Bärbel Voigt vom Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz, dass Besucher in der Zeit von 13 bis 16 Uhr die Kirche besichtigen können.

Wie die Glesiener Ortsvorsteherin Ute Mähnert informierte, öffnet die alte Schule des Dorfes. „Zwischen 10 und 17 Uhr freuen wir uns auf viele Besucher“, sagte sie. Ein kleiner Herbstmarkt und Imbiss mit Kaffee und Kuchen nach Hausfrauenart würden angeboten. Auch ein Besuch der benachbarten Kirche sei möglich.

Die Albanus-Kirche in Schkeuditz öffnet bereits am Sonnabend: Von 20 bis 22.30 Uhr kann die Kirche bei gedämpftem Licht erkundet werden. Am Sonntag ist für 11 Uhr eine Entdeckertour für Kinder angesetzt. Kirchenführungen gibt es 14 und 17 Uhr. Orgelmusik ist ab 15 Uhr zu hören. Eine Andacht um 18 Uhr beendet hier den Denkmal-Tag.

Wie Vikar Georg Schmidt mitteilte, ist auch die Kursdorfer Kirche am Sonntag geöffnet. Die Dorfkirche werde von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Eines der ältesten Bauwerke in Schkeuditz gewährt spannende Einblicke ins Mittelalter und präsentiert seinen romanischen Taufstein, der sonst unter der Altarplatte verborgen ist, machte Schmidt neugierig.

In Taucha ist am Sonntag das Rittergutsschloss ab 14 Uhr geöffnet. Das gesamte Areal einschließlich des Rittergutsmuseums könne dann bei freiem Eintritt besichtigt werden, informierte Jürgen Ullrich, Vorsitzender des Schlossvereins. Eine Sonderausstellung mit Fotografien des Schlossgeländes, die in den Jahren 1998 bis 2003 aufgenommen wurden, lasse Vergleiche zum heutigen Entwicklungsstand zu. Es warten Weinverkauf und -verkostung des 2016er Schlossweins sowie Kaffee, Kuchen und reichlich Informationsmaterial. „Über zahlreiche Besucher würden wir uns freuen. Geöffnet ist bis 19 Uhr“, ergänzte der Schlossvereinschef noch.

Von Roland Heinrich