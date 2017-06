Kritik an Einsatz von Herbiziden

Einer Naturschützerin aus Taucha waren die braunen Verfärbungen an Grünstreifen entlang einiger Straßenbahngleise aufgefallen. Sie vermutete den Einsatz von Herbiziden, was die Leipziger Verkehrsbetriebe auf LVZ-Anfrage bestätigten. Damit sollen Schäden am Gleisbett verhindert werden, alternative Pflegemaßnahmen wären um ein Vielfaches zeit- und kostenaufwendiger.