Taucha

Landesbischof Carsten Rentzing nutzt die Sommerzeit traditionell dazu, um im Freistaat in verschiedenen Orten Gottesdienste zu halten.Wie die Kirchgemeinde weiter mitteilte, hatte Rentzing zunächst in seiner Predigt unter Bezug auf des 6. Kapitel des Johannesevangeliums vor allem den Hunger in der Welt, den Mangel an Brot und Wasser in den Gegensatz zum hiesigen reichen Essensangebot gestellt.

Wertschätzung für Brot erhalten

„Die Wertschätzung am Brot könnte bei uns verloren gehen, da vor allem die junge Generation nicht die Erfahrung macht, Hunger und Durst tatsächlich leiden zu müssen“, hatte Rentzing kritisch angemerkt. Daher sei es wichtig, fuhr der Bischof fort, ab und an daran zu erinnern, dass es Zeiten des Hungers in gar nicht all zu ferner Vergangenheit gab und wie schwer diese Zeit war. Musikalisch umrahmt worden war der Gottesdienst vom Posaunenchor unter der Leitung von Johannes Kronfeld und Christine Nieke an der Orgel.

Pfarstelle vakant

Im Anschluss gab es eine sommerliche Kaffeerunde. „Das war für uns eine gute Gelegenheit, im etwas lockeren Rahmen mit dem Landesbischof ins Gespräch zu kommen“, berichtet Christiane Schenderlein vom Vorstand. So seien verschiedenen Themen angesprochen worden, zum Beispiel die Zeit der Vakanz bei der Stelle des Pfarrers, die aktuelle Strukturreform und deren Auswirkungen auf die Kirchgemeinden sowie die zahlreichen Bauprojekte der Tauchaer Kirchgemeinde. „Der Landesbischof hat in Aussicht gestellt, unsere Tauchaer Gemeinde bei ihren vielen aktuellen Herausforderungen zu unterstützten“, stellt Schenderlein abschließend fest.

Von lvz