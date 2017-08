Leipzig erneuert Brücke am Ortseingang

Taucha. Auch wenn das Ortseingangsschild am Übergang von der Portitzer Straße in die Tauchaer Straße schon vor der Brücke über den Lösegraben die Stadt Taucha verkündet, gehören das Bauwerk und der Graben darunter noch zum Stadtgebiet Leipzig. Deshalb baut hier auch die Messestadt. Das unscheinbare Bauwerk ist in die Jahre gekommen. „Die Brücke über den Lösegraben weist wegen der langjährigen Nutzung und der hohen Belastung erhebliche Verschleißschäden auf. Zur Sicherung der Funktions- und Leistungsfähigkeit dieser Hauptverkehrsstraße wurde ein Neubau zwingend erforderlich“, informierte Klaus Barthel, Leiter der Abteilung Brückenbau und -unterhaltung des Verkehrs- und Tiefbauamtes Leipzigs. Gegenwärtig sind Vorbereitungen im Gange, auf dem angrenzenden Feld einen Umfahrungsdamm anzulegen, über den in den nächsten Tagen in beiden Richtungen dann der Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet wird.

Es entsteht ein neues Brückenbauwerk, das neben der Fahrbahn auch den südlich verlaufenden Geh- und Radweg mit aufnimmt. Die Belange des Naturschutzes werden in derart beachtet, dass kleineren Tieren die Unterquerung der Straße parallel zum Fliesgewässer ermöglicht wird. Eine sogenannte Otterberme – also ein Weg neben dem Grabendurchlass – soll das ermöglichen.

Das Bauende ist für den 22. Dezember geplant. Die geplanten Gesamtkosten der Brückenerneuerung liegen bei 482 000 Euro. Die Firma Beton und Ingenieurbau Böhlen baut.



Von Reinhard Rädler