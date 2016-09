Taucha. Das große Engagement des Leichtathletik Clubs Taucha (LCT) für den Kindersport wurde jetzt mit einer Auszeichnung gewürdigt. Die Leipziger Volksbank überreichte dem Vereinsvorstand einen „Stern des Sports“ in Bronze. Diese Ehrung ist mit einer finanziellen Anerkennung in Höhe von 1000 Euro verbunden. Den symbolischen Scheck, eine Urkunde sowie einen echten „Stern des Sports“ aus massivem Metall hatte Filialleiterin Elke Kühn den Leichtathleten am Rande eines Kinder- und Jugendwettkampfes in das Sport- und Freizeitzentrum in der Kriekauer Straße mitgebracht.

Der Verein macht seit März mit seinem Projekt „Tauchaer Kindersport“ (Taukis) auf sich aufmerksam. Damit sollen sportliche Grundlagen bei Kindern im Vorschulalter gelegt werden. Ziel ist es, die Drei- bis Sechsjährigen für den Sport zu begeistern und motorische Grundlagen für den Schulsport auszubilden. Im besten Fall sorgt die spielerische, abwechslungsreiche und kindgerechte Sportkursgestaltung für positive Erlebnisse und wird so zur Basis für ein lebenslanges Sporttreiben. Dieses Projekt blieb auch der „Sterne-Jury“ von Volksbank, Leipziger Stadtsportbund und Kreissportbund Leipzig nicht verborgen, die den Verein nun für dieses besondere gesellschaftliche Engagement auszeichnete. „Seit vielen Jahren richtet der Leichtathletik Club Taucha sein Angebot an Tauchaer jeden Alters. Dieses ehrenamtliche Engagement würdigen wir mit einem Stern des Sports“, sagte Kühn. Sie betonte zudem die wichtige Rolle von vereinsorganisierten Sport- und Freizeitangeboten in den Kleinstädten und im ländlichen Bereich.

Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und die Volksbanken Raiffeisenbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits seit 2004 vergeben. Inzwischen hat sich der Wettbewerb laut Initiatoren zu einem gesellschaftspolitischen Ereignis entwickelt, dessen alljährlicher Höhepunkt die Auszeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold ist. Diese Veranstaltung wird auf höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident die Bundessieger im jährlichen Wechsel persönlich ausgezeichnet.

Von LVZ