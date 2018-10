Taucha

Herbstsonne und kartoffeliges Mittags-Angebot“ lockten am Sonntag hunderte Tauchaer und Gäste zum 19. Kartoffelfest auf den Markt. Nach dem Einmarsch des Spielmannszuges Taucha eröffnete Bürgermeister Tobias Meier (FDP) gemeinsam mit dem langjährigen Kartoffelmann Carsten Ulbricht offiziell den Herbstmarkt. Dabei rief Meier die Hobbygärtner und Gewerbetreibende mit einem marktspezifischen Angebot zur Teilnahme an künftigen Märkten auf, um noch mehr Regionalität zu erreichen.

Kartoffelsuppe aufgegessen

Schon ab 11 Uhr hatte das Angebot an neun Ständen viele Besucher angelockt, sodass, wie bei Familie Wolf aus Borsdorf, zuhause die Küche mal kalt blieb. „Hier hat man die Qual der Wahl“, so die Gäste und löffelten die italienische Kartoffelsuppe von Yvonne Baumann. „Es scheint geschmeckt zu haben, denn die Töpfe sind leer“, freut sich die Geschäftsfrau. Aber auch die Kartoffelpuffer vom Heimatverein, der ungarische Langos und die Kräppelchen von Eric Kramer aus Holzhausen fanden reichlich Abnehmer. Und Andrea Rothe von der Fleischerei Schönfeld am Grill weiß: „Steak und Bratwurst gehen immer.“

Kultur mit Altmeister Künzel

Am Stand des 2016 gegründeten Tauchaer Rockabilly-Angels-Vereins gab es gefüllte Kartoffel-Ecken und -taschen. Der Erlös aus dem Verkauf geht an gemeinnützige Organisationen, die hilfsbedürftige Mitmenschen unterstützen.

Auf der Bühne unterhielten die Kita „Koboldkiste“, Countrysänger Dietmar Stera sowie Swing-Altmeister Harry Künzel. Stelzenmann Gerd Voigt war mit seinen Luftballon-Kreationen von Kindern dicht umlagert. Der Markt könnte allerdings mehr „Kartoffel-Ambiente“ vertragen, um seinem Namen Ehre zu machen. In diesem Jahr fehlte der letzte Pfiff, merkten Besucher an. Beim Schäl-Wettbewerb wurde die längste Kartoffelschale mit 55 Zentimeter gemessen. Eine andere Tauchaerin schälte in drei Minuten 989 Gramm Kartoffeln und wurde Erste.

Von Reinhard Rädler