Die Ferienzeit wird in der Regel dazu genutzt, in den Schulen notwendige Sanierungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen. Das ist in diesem Sommer auch in den Tauchaer Schulen nicht anders. Die Stadt als Schulträger investiert dafür rund 285 000 Euro, das meiste Geld fließt dabei in die Oberschule.