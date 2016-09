Taucha. In der nahezu ausverkauften „Dynamit auf Rädern“-Show mit fast 800 Zuschauern wurde am Sonntag bei Möbel Kraft in Taucha geklotzt und nicht gekleckert. So wie hier bei Erold Renz (39) mit seinem „Predator“ kam es auf einen Blechschaden mehr oder weniger nicht an. Der amerikanische, groß bereifte Big Foot war eines von mehreren Monster-Fahrzeugen in der Show, die insgesamt acht Pkw „vernichteten“, wie es in der Stuntman-Sprache genannt wird.

Ob das gezielte, inszenierte Zerschrotten von hergerichteten, alten Fahrzeugen eine Art Kunstform ist, darüber gehen die Meinungen sicher auseinander. Doch die spektakulär inszenierten Crashs, Sprünge und Salti haben auf jeden Fall ihre Fans. Zur Bildergalerie

Andere „Monster“, die fast vier Tonnen schweren sogenannten Jumper, sprangen danach über die platt gedrückten Karossen. Ob auf zwei Rädern fahrende Autos oder „fliegende Motorräder“: Das Publikum bekam einiges zu sehen und zollte dem Spektakel reichlich Beifall. Nächsten Sonntag gib es in Taucha eine weitere Show, danach in Bitterfeld-Wolfen, Delitzsch und Eilenburg, ehe der Tross dann nach Torgau umzieht.

Von -art