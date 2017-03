Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Taucha ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der 44-Jährige gegen 15.50 Uhr regungslos an einem Telefonmast neben der Püchauer Straße gefunden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo der Mann später verstarb.

Die Behörden haben inzwischen ihre Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war der in westliche Richtung fahrende 44-Jährige am Abzweig in Richtung Ortsteil Dewitz rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Telefonmasten geprallt. Warum der Motorradfahrer die Straße verließ, ist bisher unklar.

