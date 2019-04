In der Eilenburger Straße in Taucha wurden in den vergangenen Tagen nicht nur die neuen, schmalen Lampenmasten aufgestellt, sondern auch die neuen Leuchtkörper an deren Enden montiert. „Ich bin mit der Arbeit der Firmen hier sehr zufrieden, es geht zügig voran“, sagte Nanette Altmann, die zuständige Sachbereichs-Mitarbeiterin im Tauchaer Rathaus.