Taucha

Die Türen zur Kreativwerkstatt „Wunderfinder” im ehemaligen „ Klosterschankhaus“ in der Tauchaer Lindnerstraße standen am Sonntag weit offen. Claudia Bartels, neben Susann Fenske eine der beiden Protagonistinnen der Kunstwerkstatt, hatte zu einer kleinen Vernissage eingeladen. In ihren Bildern zum Thema „Das Meer“ kommt dabei ihre Sehnsucht nach „Me(h)“r zum Ausdruck.

Verliebt in Hiddensee

„Ich bin ganz verliebt in die Insel Hiddensee. Hier möchte ich mal meinen Lebensabend verbringen“, verriet die 56-Jährige. Die Landschaft, die Natur und die Wetterstimmungen inspirieren sie immer wieder zu stimmungsvollen Bildern. Wolken und Brandungen – oder beides im Zusammenspiel – sind ihre Lieblingsmotive. „Die Badende mit Pferd am Strand“ drückt so eine Sehnsucht nach einer ungezwungenen, alltagsbefreiten Lebensweise in der freien Natur aus. Nachdem ihr Mann, der Maler Rüdiger Bartels, einen letzten prüfenden Blick auf ihre Bilder geworfen hat, werden sie in die Öffentlichkeit entlassen. Beim Anblick der 15 Bilder in Öl und Pastell, mit denen der Besucher im Eingangsbereich empfangen wird, hört man fast das Meer rauschen.

Oase für Kunst und Kultur in Taucha

Mit ihrer Kreativwerkstatt „Wunderfinder” haben Bartels und Fenske seit Juni 2017 eine kleine Oase für Kunst und Kultur in Taucha geschaffen, in der jeder unter fachmännischer Anleitung das Malen oder das Töpfern lernen kann. Neben der Malschule und der Töpferwerkstatt steht die Werkstatt seit einiger Zeit auch für die Freunde des Literaturstammtisches offen. Von den Treffen ließ sich wiederum Susann Fenske inspirieren, das Ergebnis zeigte sie mit ihrer Komposition aus Treibholz, Keramik und Ölbild zum Thema „Die Lesenden“. Claudia Bartels hatte sich auch in Keramik versucht und sich hier christlichen Themen genähert, wie der Krippe bei der Geburt Jesu. „Wir lassen unseren Teilnehmern freien Raum für die Themen und ihre künstlerische Umsetzung in ihren Keramiken. Dabei entsteht aber auch Gebrauchskeramik, wie zum Beispiel Gewürzpflanzen-Schilder für den Garten“, erzählte Fenske.

Die Kurse der Kreativwerkstatt finden montags, dienstags und donnerstags ab 17 Uhr statt. Man sollte sich aber vorher telefonisch unter 0162 8570741 oder 0176 57891502 anmelden.

Von Reinhard Rädler