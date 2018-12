Taucha

In dieser Woche soll die neue Bushaltestelle in der Lindnerstraße fertig werden. Im Rahmen eines Förderprogrammes für den barrierefreien Aus- und Einstieg in den öffentlichen Personennahverkehr wird jetzt auch die Doppelhaltestelle nahe der Straßenbahn-Wendeschleife umgebaut. In der sanierungsbedürftigen Kopfsteinpflasterstraße entsteht damit nun zumindest in Höhe der Haltestelle ein Stück ebener Fußweg mit entsprechend hohen Borden für die Bus-Fahrgäste.

Weil der Fußweg an sich im Ganzen angehoben wurde, waren dieser Tage neben Mitarbeitern der Firma Straßentiefbau Eilenburg GmbH auch Arbeiter eines Kabelunternehmens in die Arbeiten involviert. Denn im Fußweg liegt ein Kabelschacht, der gleichfalls passend zum neuen Unterbau angehoben werden musste. Ende der Woche sollen die Arbeiten rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest abgeschlossen sein.

Bis 2022 werden weitere Haltestellen umgebaut

Zuletzt war bereits die Bushaltestelle in der Leipziger Straße gegenüber der Sparkassenfiliale entsprechend aktueller EU-Anforderungen an die Barrierefreiheit umgebaut worden. In dem Zusammenhang hatte Holger Tobia­schek vom Sachbereich Tiefbau aus dem Tauchaer Bauamt der LVZ mitgeteilt, dass bis zum Jahr 2022 ein Großteil der wichtigen Haltestellen entsprechend umgebaut werden soll. Derzeit würden von rund 60 Bushaltestellen in Taucha und Ortsteilen bisher noch nicht einmal zehn Prozent barrierefrei sein.

Deshalb soll das vom Landkreis Nordsachsen mit 90 Prozent geförderte Programm in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Wenn die Stadträte grünes Licht geben und die entsprechenden Eigenmittel im Haushalt für 2019 mit verankern, könnten als nächstes die Bushaltestellen in Seegeritz-Mitte und am Geschwister-Scholl-Gymnasium umgebaut werden.

Von Olaf Barth