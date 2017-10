Neue Schilder für Naturlehrpfad

Plaussig/Taucha. Unlängst eröffnete der Zweckverband Parthenaue (ZVP) den neu gestalteten Naturlehrpfad im Plaußiger Wäldchen. Bei dem vom Grünen Ring Leipzig mit 2000 Euro gefördertem Projekt wurden an dem rund drei Kilometer langen Weg über 30 neue Schilder angebracht, die Bäume und Pflanzen beschreiben. Ältere, einst von der Nabu-Schüler-Umweltgruppe „Parthefrösche“ angefertigten Schilder wurden ausgebessert und bleiben hängen.

Bei einem Spaziergang stellte ZVP-Chefin Gabriela Lantzsch gleich fest, dass der im Rohdruck vorliegende Flyer zum Naturlehrpfad noch einmal angepasst werden muss. Die Skizze soll so noch übersichtlicher und selbsterklärender werden als Orientierungshilfe für Wanderer, Familien und Schulklassen. „Mit Hilfe der Schilder ist nun leicht zu erkennen, welche Pflanzen und Bäume es hier zu entdecken gibt. Das gehört auch zu der umweltpolitischen Bildung, die wir im Zweckverband als Auftrag verstehen und die uns am Herzen liegt“, sagte Lantzsch. Die Erneuerung finde auch in Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Plaußiger Naturschutzhelfer Bernd Hoffmann statt.

Ludwig Martin ist nicht nur ZVP-Vize-Vorsitzender und Bürgermeister von Borsdorf, sondern auch AG-Leiter Umwelttechnologie im Grünen Ring Leipzig. Als dessen Vertreter nahm er an der kleinen Tour teil und ist zufrieden. „Nun wollen wir mal hoffen, dass die neuen Schilder angenommen werden und von Vandalismus verschont bleiben.“ Außerdem möchte er das Stadt-Land-Kunst-Projekt im Partheland wieder beleben. Als erstes soll das Kunstwerk im Abtnaundorfer Park, die „schwebenden Damen“, wieder hergerichtet werden.

Über Schäden an Schildern, Schutzhütten oder Tafeln ärgern sich auch Axel Weinert, der im ZVP die Regionalentwicklung betreut sowie Wegewart Gunter Naumann. „Da ist besonders die Hütte am Tauchaer Staditzteich ein Schwerpunkt“, sagt Naumann. Der Naturlehrpfad im Staditzwald soll nun als nächstes auf Vordermann gebracht werden.

Von Olaf Barth