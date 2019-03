Taucha

Laternenmasten, die typischen blauen Stationsschilder mit der weißen Aufschrift „ Taucha b Leipzig“ und manch anderes zu einem Bahnsteig gehörende Interieur befinden sich an Ort und Stelle.

„Am 31. März um 4 Uhr wird dieser Bahnsteig freigegeben. Der erste Zug rollt kurz nach 7 Uhr ein“, sagt der für den Stationsumbau und die Errichtung des Troges in der Portitzer Straße zuständige Thomas Schwarz. Er ist Projektleiter bei der Deutschen Bahn und erklärt auf Nachfrage, dass für die Bahnsteigfreigabe als Etappe in dem Großprojekt kein besonderer öffentlicher Festakt vorgesehen ist. Das sei erst dann der Fall, wenn die Unterführung in der Portitzer Straße freigegeben wird. Voraussichtlich Anfang November soll das der Fall sein.

Schranken-Schließzeiten wie vor dem Umbau

Ab Sonntag können nun die S-Bahnen und Regionalzüge in Taucha wieder zweigleisig unterwegs sein. Das wechselseitige Warten bis das eine Gleis frei ist, hat damit ein Ende, was auch zu kürzeren Schließzeiten der Schranke in der Graßdorfer Straße führen sollte. Hier stauen sich oft die Autos bis auf die B 87 zurück. „Es wird wieder so wie vor der Baumaßnahme sein“, bestätigt Schwarz.

Nun folgt Gleis 3

Der 45-Jährige nennt dann auch die nächsten Aufgaben, an denen ab Montag nahtlos weiter gearbeitet wird: die Fertigstellung des Gleises 3, die Tunnel-Querung für Radfahrer und Fußgänger an der S-Bahn-Station samt Durchstich zur Schillerstraße sowie natürlich die weiteren Arbeiten in der Portitzer Straße.

Bei der Gelegenheit kündigt Schwarz für den Sommer schon mal eine dreiwöchige „Total-Sperrung“ der Bahnlinie an. Dieses Mal aber nicht wegen Bauarbeiten in Taucha. Vielmehr wird auch im Nachbarort Jesewitz die Bahnstation umgebaut, weshalb sich die Sperrung erforderlich mache.

Von Olaf Barth