Taucha

Die Firma LKM Bau GmbH saniert den Bürgersteig im Auftrag der Stadt Taucha. Gleichzeitig werden dort angrenzende, sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser trockengelegt. Für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen hatte der Freistaat der Stadt Taucha rund 135 000 Euro zur Verfügung gestellt (die LVZ berichtete). Die Stadträte hatten dann für einige Projekte die Auftragsvergabe beschlossen.

Kritik an Zustand des Weges

Dabei stand eben auch der jetzt in der Sanierung befindliche Fußweg mit auf der Liste. Er befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Das war bereits im vorigen Jahr bei einer Begehung, an der auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Tauchaer teilnahmen, kritisiert worden.

Die zusätzlichen Gelder kommen auch anderen Straßen zugute, wo die Arbeiten teils bereits beendet sind. Betroffen sind die Friedrich-Engels-Straße, die Heinrich-Heine-Straße sowie die Seegeritzer Hauptstraße. Dort wurde vom Dorfteich bis zum Ortsausgang eine neue Straßendecke gebaut, wie auch in Pönitz in der Straße „Zur S-Bahn“.

Von Olaf Barth